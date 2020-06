Quem irá se apresentar em Penedo, nesta sexta-feira, 19 de junho, é a cantora Sabrina Lobo.

Com um repertório feito especialmente para o São João, Sabrina irá animar a partir das 20h, no youtube.com/boainformacao ,todo o público que precisa ficar em casa para prevenção do novo coronavírus (COVID-19).

A cantora promete várias surpresas para os internautas, além de um repertório de forró das antigas e outros estilos para agradar a todas as pessoas que irão assistir à apresentação musical.

Toda a live será transmitida pelo BoaTV e também será retransmitida pela rádio Penedo FM, 97.3Mhz.



A transmissão ao vivo arrecadará doações para famílias carentes. Um número de Whatsapp será divulgado para que as pessoas entrem em contato e façam a doação.

Já na segunda-feira, 22 e junho, a live será por conta da Podderosa “A Rainha do Improviso”, a partir das 19h, também com transmissão da BoaTV (youtube.com/boainformacao).