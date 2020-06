SiSU: Melhores estratégias para conseguir uma vaga na universidade

Quem deseja aproveitar a nota do ENEM para ingressar no ensino superior deve ficar de olho nas oportunidades oferecidas pelo SiSU (Sistema de Seleção Unificada).

O programa do Ministério da Educação (MEC) é um dos mais utilizados para aqueles que buscam uma vaga em universidade pública.

As inscrições para o SiSU abrem duas vezes ao ano. Uma ocorre em janeiro e a outra em junho, ou seja, é possível ser aceito e iniciar as aulas no primeiro semestre ou então no segundo semetre.

Em 2020, a edição disponibiliza mais de 230 mil vagas no primeiro semestre. Já para o segundo, são aproximadamente 50 mil.

Para ajudar você na importante missão de conseguir a tão sonhada vaga na universidade, montamos uma lista com estratégias certeiras. Veja só!

1 – Pesquise sobre cursos e universidades

É comum chegar na data para se inscrever no SiSU e ainda não ter em mente sobre qual vaga pleitear. Portanto, nossa primeira dica é que você pesquise bem quanto ao curso, assim como a universidade requisitada.

São muitas as opções de instituições e de carreiras que fazem parte do escopo do projeto, então vale a pena ter calma para fazer essa escolha.

Pesquise sobre o currículo do curso, ou seja, as matérias que você estudará durante a trajetória acadêmica. É bacana que haja uma identificação imediata com boa parte delas.

Além disso, estude o mercado para ter uma noção de como serão as oportunidades de trabalho para depois de sua formação.

2 – Tenha consciência sobre as duas opções

O SiSU, para quem não sabe, dá a chance do candidato escolher duas opções de cursos, podendo ser de universidades diferentes ou iguais. No entanto, essas alternativas serão definidas por grau de preferência.

Isto é: você deverá se decidir qual é sua primeira opção e qual é a segunda. Por isso é importantíssimo que sua candidatura seja feita com muita consciência.

Afinal, a partir de critérios de seleção pode ocorrer de você ser selecionado para a vaga secundária.

A estratégia, então, é que você coloque o curso que quer, na universidade que mais deseja na primeira opção. Em segundo lugar, caso tenha dúvidas sobre cursos, coloque algum diferente e que seja de sua preferência.

Mas se já tiver certeza da carreira que quer seguir, escolha o mesmo curso e só mude a instituição.

3 – Inscreva-se para o SiSU no primeiro dia

É um erro grande deixar para se inscrever no SiSU nos últimos dias. A recomendação, aliás, é para que você pleiteie a sua vaga – nas duas opções, claro – logo no primeiro dia de candidatura.

Fazer isso pode trazer desvantagens para você, pois as notas de corte das universidades não são estáticas. Pois é: elas mudam! Veja o que fazer na dica a seguir.

4 – Fique de olho nas notas de corte

Como expusemos no tópico anterior, as notas de corte dos cursos credenciados no SiSU sofrem alterações. E para o desespero dos candidatos, elas se atualizam todos os dias.

Por isso que a estratégia número três consiste em você fazer sua inscrição o quanto antes.

Conforme forem ocorrendo novas inscrições, as notas vão se modificando para garantir uma disputa mais competitiva. Cursos muito concorridos têm notas de corte mais altas.

Todos os dias, então, é indicado entrar na plataforma para conferir se a sua nota do ENEM está enquadrada na devida nota de corte.

Mas atenção: pode ser que outros candidatos mudem suas escolhas ao ver que a nota de corte está muito alta. Assim, a nota acaba voltando a baixar e você não precisa mudar sua escolha 😉