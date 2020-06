SiSU – Últimas Notícias – Notícias Concursos

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) funciona duas vezes ao ano, em janeiro e junho, e seleciona estudantes para universidades e instituições públicas de ensino superior. O SiSU é exclusivo para participantes da última edição do Enem que não tiveram nota zero na redação.

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União, dia 25 de maio, uma Portaria alterando o regulamento do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A principal mudança é a possibilidade das instituições oferecerem vagas em cursos a distância.

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma plataforma online do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Atualmente, o SiSU é a principal forma de ingresso nos cursos superiores, substituindo os tradicionais vestibulares.

Universidades participantes

Com exceção da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), todas as universidades federais aderiram ao SiSU 2020 para selecionar os estudantes. Os institutos e centros federais de educação tecnológica também aderiram ao SiSU.

Apesar de ser uma iniciativa do Governo Federal, algumas Universidades Estaduais também optaram por utilizar o SiSU como critério de seleção, é o caso da UNEB, UEPB, UEMS, UESC, UENF, UERGS, entre outras. Uma faculdade municipal, a de Mogi Guaçu, também está presente no sistema.

Até a edição do primeiro semestre de 2020 do SiSU, as instituições públicas de ensino superior não poderiam oferecer vagas em cursos a distância e em cursos que exigem teste de habilidade específica (THE). Agora, o impedimento vale apenas para os cursos que exigem prova de aptidão.

Uma outra mudança trazida pela Portaria é a determinação de que as instituições participantes deverão disponibilizar meio digital para que o estudante possa encaminhar a documentação exigida para a matrícula. Antes, o registro acadêmico era apenas presencial.

A possibilidade de efetuar a matrícula pela internet é uma solução encontrada para os aprovados no SiSU do 2º semestre não precisarem se deslocar até a faculdade durante a pandemia de coronavírus. Praticamente todas as universidades públicas estão com atividades presenciais suspensas por causa do covid-19.

Cronograma

A publicação do regulamento é a primeira etapa de uma edição do SiSU. Entre hoje e sexta-feira, dia 29, as instituições devem informarem as vagas que oferecerão na edição do segundo semestre. Portanto, ainda não há previsão de quantas vagas serão disponibilizadas.

As inscrições para estudantes serão recebidas entre 16 e 19 de junho. O SiSU 2020/2 utilizará as notas do Enem 2019 como critério de seleção, assim como a edição do primeiro semestre.