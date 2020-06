Site oferece CURSO GRATUITO de Administração de Recursos Humanos – Notícias Concursos

O site Pensar Cursos disponibiliza curso gratuito online de Administração de Recursos Humanos. O curso gratuito tem objetivo de ajudar aqueles que querem se aperfeiçoar, seja para atualização ou capacitação profissional, sem custos.

O curso de Administração de Recursos Humanos tem o objetivo de capacitar profissionais de diversas áreas do conhecimento e estudantes que buscam atualização acerca do assunto. Além disso, o curso ainda pode ser feito por profissionais que estão em busca de novos desafios e que desejam obter maior aprendizado sobre o tema.

É importante lembrar que os cursos ministrados pelo Pensar Cursos são embasados pela Lei nº 9.394, Decreto Presidencial nº 5.154 e Normas da Resolução CNE (Conselho Nacional de Educação) nº 04/99 MEC (Ministério da Educação).

Sobre o curso do Pensar Cursos

O Curso online de Administração de Recursos Humanos do Pensar Cursos conta com o seguinte conteúdo programático:

A importância dos gerentes; Processos relacionados com a gestão de recursos humanos; Competências e habilidades; Conceitos de competências e habilidades; A estrutura organizacional e o desenvolvimento de competências; Gestão de pessoas segundo os conceitos de competência; Recrutamento, seleção e contratação; Desenvolvimento e treinamento; Treinamento para a qualidade; Planejamento do treinamento; Meios de oferecer treinamento; Avaliação do treinamento; Remuneração; Tipos de remuneração; Administração de salários; Motivação; Higiene e segurança; Qualidade de vida no trabalho; Avaliação do desempenho e Técnicas para avaliação de desempenho.

Certificado é válido em todo o Brasil

O Certificado de Conclusão do Curso de Administração de Recursos Humanos é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades:

– Extensão universitária (horas extracurriculares);

– Enriquecer o seu currículo;

– Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;

– Avaliações para promoções internas nas empresas;

– Gratificações adicionais conforme plano de carreira;

– Concursos públicos (mediante verificação do edital);

– Provas de títulos (mediante verificação do edital);

– Seleções de mestrado e doutorado; e

– diversas outras necessidades.

*Certificado Opcional

Inscrição no Curso de Administração de Recursos Humanos

Os interessados devem acessar o site do curso de Administração de Recursos Humanos do Pensar Cursos e matricular-se gratuitamente. Não há pré-requisitos para a inscrição. Além disso, ao finalizar o curso, o aluno pode escolher por obter um certificado.