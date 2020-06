Site oferece CURSO GRATUITO de Vigilância Sanitária – Notícias Concursos

O site Pensar Cursos disponibiliza curso gratuito online de Vigilância Sanitária em Saúde. O curso gratuito tem objetivo de ajudar aqueles que querem se aperfeiçoar, seja para atualização ou capacitação profissional, sem custos.

O curso tem o objetivo de capacitar profissionais de diversas áreas do conhecimento e estudantes que buscam atualização acerca do assunto. Além disso, o curso ainda pode ser feito por profissionais que estão em busca de novos desafios e que desejam obter maior aprendizado sobre o tema.

É importante lembrar que o curso de Vigilância Sanitária em Saúde, ministrado pelo Pensar Cursos, é embasado pela Lei nº 9.394, Decreto Presidencial nº 5.154 e Normas da Resolução CNE (Conselho Nacional de Educação) nº 04/99 MEC (Ministério da Educação).

Sobre o curso Vigilância Sanitária em Saúde

O Curso de Vigilância Sanitária em Saúde do Pensar Cursos conta com o seguinte conteúdo programático:

Os diferentes significados de vigilância; O desigual desenvolvimento dos componentes da vigilância em saúde; As definições das vigilâncias(s) em saúde e os seus conteúdos comuns; O conceito de risco e sua operacionalização pelas vigilâncias; A relação com a promoção da saúde: saúde como direito e intersetorialidade; O processo de trabalho das vigilâncias do campo da saúde; As atividades e as finalidades do processo de trabalho; Estruturação e gestão dos sistemas nacionais das vigilâncias; A estrutura das vigilâncias no plano nacional; Coerência com o que ocorre no plano internacional.

Certificado é válido em todo o Brasil

O certificado do curso de Vigilância Sanitária em Saúde é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades:

– Extensão universitária (horas extracurriculares);

– Enriquecer o seu currículo;

– Avaliações de empresas em processos de recrutamento e seleção;

– Avaliações para promoções internas nas empresas;

– Gratificações adicionais conforme plano de carreira;

– Concursos públicos (mediante verificação do edital);

– Provas de títulos (mediante verificação do edital);

– Seleções de mestrado e doutorado; e

– diversas outras necessidades.

Inscrição no Curso de Vigilância Sanitária em Saúde

Os interessados devem acessar o site do curso de Vigilância Sanitária em Saúde e matricular-se gratuitamente. Não há pré-requisitos para a inscrição. Além disso, ao finalizar o curso, o aluno pode escolher por obter um certificado.