Startup disponibiliza sistema de Gestão Empresarial grátis por 90 dias – Notícias Concursos

Com o intuito de ajudar os negócios, a startup Vhsys liberou gratuitamente todo seu sistema para novas assinaturas.

Uma plataforma simples e integrada que centraliza a gestão da sua micro e pequena empresa.

Sem custo por 90 dias

Sistema de Gestão completo

Plataforma de vendas online

Comunicação com os clientes

Lembrando que serão válidos somente os cadastros realizados pela página Vhsys.

Sem contar também nos materiais de apoio que eles disponibilizaram na plataforma.

Por que ter uma loja virtual?

A crise causada pelo coronavírus automaticamente obrigou as lojas físicas a migrarem para a internet, em busca de vendas, e de se salvar em meio a todo esse caos.

Muitas empresas não resistiram e acabaram fechando as portas, mas as que ainda continuam funcionando, migraram para as lojas virtuais.

As lojas virtuais permite que você apresente, e venda seu produto, precisando apenas preocupar-se com a divulgação e a forma de entrega.

Em pouco mais de dois meses foram registrados 107 mil empreendimentos na internet, vendendo os mais variados produtos, alimentos, bebidas, roupas, calçados e produtos de limpeza.

Redes Sociais a favor do empreendedor

Aproveitando toda a tecnologia da internet, os empreendedores investiram no marketing digital criando seus perfis nas redes sociais, divulgando seus produtos e aproveitando a oportunidade para se reinventar.

Através das redes sociais é possível postar seus produtos, criar conteúdos para atrais mais clientes, mesmo por que hoje a concentração de clientes na internet é enorme, as vendas online cresceram absurdamente.

Como funciona a loja virtual

Na loja virtual a empresa anuncia seus produtos ou serviços, e o cliente pode comprar de qualquer lugar do País ou até mesmo fora dele.

O cliente compra através de um computador ou smartphone, paga através de transações eletrônicas e a empresa fica responsável pelo envio do produto e que ele chegue até o cliente.

A plataforma que você escolher terá toda a estrutura para montar e personalizar a sua loja, você só vai precisar criar as categorias e cadastrar seus produtos.

Como receber seus pagamentos?

Cada plataforma funciona de uma forma, você precisa esclarecer todas essas dúvidas antes de fechar contrato com a que você escolher, para que não tenha surpresas no final do mês.

É possível receber pagamentos online por diversos meios – cartões de crédito, débito bancário, boleto.

Quanto mais opções estiverem disponíveis para o cliente, melhor.

O dinheiro é repassado à conta da sua loja, descontando as taxas administrativas, que só são cobradas caso a transação se efetue.

Essa é a chance, se você ainda não tem um sistema de gestão, de conhecer e se adaptar.