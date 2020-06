STN confirma pedido para 120 vagas – Notícias Concursos

A Secretaria do Tesouro Nacional tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Tesouro Nacional 2020/2021) em breve. De acordo com informações da pasta ao site Folha Dirigida, foi encaminhado um novo pedido de seleção para 120 vagas de nível superior.

Agora, cabe ao Ministério da Economia analisar e autorizar ou não o provimento das vagas. A Secretaria do Tesouro Nacional, assim como os demais órgãos vinculados ao Poder Executivo Federal, dependem deste aval para abrir novos concursos.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do Tesouro Nacional, o pedido de concurso do Tesouro Nacional com 120 vagas. Neste pedido, o órgão não solicitou vagas para técnico, de nível médio, como aconteceu em anos anteriores. O motivo não foi revelado.

O concurso Tesouro Nacional STN 2020/2021

O concurso do Tesouro Nacional STN 2020/2021 foi solicitado com vagas para Auditor, antigo Analista de Controle e Finanças – AFC, com requisito de nível superior. As especialistas, no entanto, não foram informadas. O salário inicial é de R$19.655,06, valor composto de R$19.197,06 de vencimento básico e R$458 do auxílio-alimentação.

Os cargos vagos na pasta hoje chegam a 239 auditores.

O antigo cargo de Analista de Controle e Finanças – AFC, e agora chamado de Auditor, tem missão de realizar atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo supervisão, coordenação, direção e execução de trabalhos especializados sobre gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Além disso, o servidores deverá fazer interpretação da legislação econômico-fiscal e financeira; supervisão, coordenação e execução dos trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual da União; modernização e informatização da administração financeira do Governo Federal.

Último concurso Tesouro Nacional STN

O último edital do concurso STN foi realizado em 2012. Na época, o edital reservou 15 vagas aos deficientes físicos. As vagas foram distribuídas nas áreas: Contábil; Desenvolvimento Institucional; Econômico-financeira; Tecnologia da Informação: Governança e Gestão em Tecnologia da Informação; e Tecnologia da Informação: Gestão em Infraestrutura de Tecnologia da Informação.

De acordo com o órgão, foram 21,8 mil inscrições homologadas. Desse total, 10.122 concorram ao cargo de Analista – Área Econômico Financeira. A Escola de Administração Fazendária (ESAF) organizou o certame, que contou com duas etapas:

Primeira Etapa: Prova 1 – Objetiva de Conhecimentos Gerais; Prova 2 – Objetiva de Conhecimentos Específicos para cada Área de Conhecimento; e Prova 3 – Discursiva para cada Área de Conhecimento.

Segunda Etapa: Curso de Formação – de caráter apenas eliminatório, em que foram submetidos somente os candidatos habilitados e classificados na Primeira Etapa.

Sobre o STN

A Secretaria do Tesouro Nacional, criada em 10 de março de 1986, por meio do Decreto nº 92.452, veio assumir as atribuições da Comissão de Programação Financeira e da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, incorporando também as funções fiscais até então desempenhadas pelo Banco Central e Banco do Brasil S/A.

Pertencente à da estrutura do MF, torna-se órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal.

Sua criação representou um passo fundamental para o fortalecimento das finanças públicas do país, consolidando a modernização institucional e a sistematização da gestão responsável dos recursos públicos.