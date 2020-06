Tarifa de transferência bancária pode variar mais de 450%

O Procon-SP fez pesquisa analisando as tarifas bancárias para transferências e suas variações. O órgão percebeu diferente de até 452% entre as tarifas cobradas. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, cobra R$ 6,90, enquanto o Banco Safra tem tarifa de R$ 1,25 para a operação.

Foram analisadas as tarifas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander, Bradesco e Safra. Esses bancos também aumentaram o valor das tarifas entre ano passado e esse ano. Ao mesmo uma das tarifas de serviços prioritário aumentou entre 2019 e 2020.

O Banco do Brasil e o Bradesco, por exemplo, aumentaram as tarifas de 25 de seus serviços. O Santander aumentou de 24; o Itaú aumentou de 22; a Caixa aumentou de 17 e o Banco Safra, aumentou o valor de uma de suas tarifas.

Em janeiro de 2020, a regra para cobrar juros no cheque especial foi alterada. Agora, o limite dos juros é de 8% mensal. Também foi criada tarifa para cheque especial que ultrapassa R$ 500. Quem tem conta no Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa estão isentos dessa cobrança. No Safra, a cobrança é de R$ 29,90. O Santander não divulga o valor da cobrança.

Entre o pacote de serviços prioritários que esses bancos oferecem aos seus clientes há uma diferença de 45,16% entre os preços. O pacote padronizado 4 do Itaú custa R$ 45 e do Safra, semelhante, custa R$ 31.

As instituições devem oferecer pelo menos quatro pacotes padronizados com recursos como DOC, TED e talão de cheque. Safra e Santander não alteraram o valor desses pacotes entre ano passado e 2020. Os valores dos pacotes no Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Bradesco aumentaram no último ano.