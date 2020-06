Teleaulas no DF poderá ter a contratação de quatro emissoras de televisão – Notícias Concursos

Depois de um período de consultas públicas, a Secretaria de Educação do Distrito Federal entregou o “Plano de validação das atividades pedagógicas não presenciais” ao Conselho de Educação do DF. Há previsão de contratação de quatro emissoras de televisão, com sinal aberto em todo o DF, para transmissão de teleaulas ao vivo.

O documento contém o eixo pedagógico do programa Escola em Casa DF, que busca promover a equidade e igualdade de condições a todos os estudantes da rede pública de ensino durante a pandemia de Covid-19, que suspendeu as aulas presenciais em todo o país.

A transmissão de teleaulas ao vivo será apresentada e produzida pelos próprios professores da secretaria, de segunda a sexta-feira, em três turnos. Para viabilizar as produções de vídeos, um estúdio para ministrar as aulas e um serviço de edição serão contratados. As teleaulas serão disponibilizadas também no YouTube e na plataforma Google Sala de Aula.

Essa forma de ensino a distância é destinada à educação infantil, ao ensino fundamental, à educação especial e à educação de jovens e adultos (EJA).

A plataforma da Google, utilizada pelo ensino médio, será estendida a todas as etapas e modalidades. Estudantes e professores terão pacotes de dados gratuitos para acesso ao site da secretaria e à plataforma.

Além de teleaulas, o eixo estabelece a utilização de materiais impressos e outras ferramentas que podem ser usadas de acordo com o planejamento e a possibilidade das escolas e dos professores.

A matéria do Correio Braziliente informa ainda que a frequência dos alunos será contabilizada por meio da entrega de atividades on-line ou impressas, para os casos de estudantes que não têm acesso ao ambiente virtual.

Ainda de acordo com a matéria, o plano estabelece que as escolas deverão manter plantões para atendimento remoto aos estudantes, que poderão ser feitos pela plataforma ou outro canal, conforme as condições e especificidade de cada uma.