Para o ‘Melhor do Mundo’ e ‘Bola de Ouro’ em 2018, o camisa 7 deveria procurar desafios maiores em sua carreira. “Mbappé tem tudo para dominar o cenário, mas acredito que para ele dar esse salto precisa disputar um campeonato em que sua equipe não vença com tanta facilidade”, comentou.

Além de comentar sobre o possível futuro parceiro de Santiago Bernabéu, o croata destacou Vinícius Jr.: “Veja muito potencial nele”, comentou. E disse que também se agrada com dois craques do Manchester City: “Gosto também do De Bruyne e do Sterling”, encerrou o meia.

As informações acima são da ESPN Brasil.

