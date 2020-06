Temas que mais caem no ENEM – Notícias Concursos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado em dois domingos alternados, devido a grande extensão de suas provas. O conteúdo é amplo, deixando boa parte dos estudantes sem saber no que focar.

Para sinalizar o que é preciso estudar para as provas, existe a Matriz de Referência do Enem, presente no Edital. Nela, consta de forma mais detalhada o que é ideal estudar ao longo do Ensino Médio para estar mais preparado para o Exame.

No entanto, há aqueles assuntos que sempre estão com certa frequência nas provas do Enem ao longo dos anos. Por isso, listamos aqui os temas que mais caem no Enem em cada disciplina. Confira!

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História

1º lugar: 2ª Guerra Mundial (13,6%)

2º lugar: Reinado (12,3%)

3º lugar: Governos pós-regime militar (12,3%)

4º lugar: Era Vargas (11,1%)

5º lugar: A República Velha (9,9%)

Geografia

1º lugar: Questões ambientais (15,5%)

2º lugar: Climatologia (10,4%)

3º lugar: Urbanização (10,4%)

4º lugar: Globalização (9,1%)

5º lugar: Cartografia (6,5%)

Filosofia

1º lugar: Aristóteles e escola helenística (18,8%)

2º lugar: Racionalismo moderno (18,8%)

3º lugar: Escola sofística, Sócrates e Platão (12,5%)

4º lugar: Filosofia Contemporânea (12,4%)

5º lugar: Escola de Frankfurt (9,4%)

Sociologia

1º lugar: Sociologia contemporânea (28,6%)

2º lugar: Cidadania (14,3%)

3º lugar: Cultura e educação (14,3%)

4º lugar: Capitalismo (7,1%)

5º lugar: Economia e sociedade (7,1%)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Biologia

1º lugar: Sistema imunitário (9,9%)

2º lugar: Ecossistema (8,5%)

3º lugar: Fundamentos da Ecologia (8,5%)

4º lugar: DNA e RNA (5,6%)

5º lugar: Genética (5,6%)

Química

1º lugar: Ligações químicas, polaridade e forças (13,4%)

2º lugar: Reações orgânicas (11%)

3º lugar: Compostos orgânicos (9,8%)

4º lugar: Eletroquímica (8,5%)

5º lugar: Leis ponderais e estequiometria (8,5%)

Física