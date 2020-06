Terceira parcela pode não ser paga para todos beneficiários – Notícias Concursos

Quem teve o cadastro aprovado do auxílio emergencial de R$ 600 e recebeu a primeira e segunda parcela pode não receber a terceira. A cada parcela, antes do pagamento, é feita uma nova análise sobre as informações do beneficiário.

Tatiana Thomé, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal (CEF), explicou que é feita uma nova análise antes de cada pagamento. A reanálise é feita para evitar pagamentos indevidos e para que apenas quem cumpre os requisitos receba o valor.

As novas análises a cada pagamento são feitas levando em conta bancos de dados do governo, dados da Dataprev e mais instituições. Entre quem pode não receber uma nova parcela, estão os cidadãos que conseguiram emprego formal durante a pandemia, entre o pagamento de parcelas, os que começaram a receber benefícios como seguro desemprego e aposentadoria durante a pandemia e quem teve renda familiar acima de três salários mínimos ou renda mensal de mais de R$ 522,50 por pessoa da família.

O auxílio de R$ 600 foi criado para ajudar financeiramente trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs). Para ter direito, o desempregado não pode estar recebendo seguro desemprego. Beneficiários do Bolsa Família também têm direito ao auxílio; esse grupo começa a receber a terceira parcela esta semana.

Atualmente, mais de 10 milhões de brasileiros ainda aguardam resposta do cadastro do benefício. É estimado que cerca de 8 milhões de brasileiros estejam recebendo o auxílio sem possuir direito a ele.