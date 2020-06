Tottenham busca 5 novos reforços para a próxima temporada

De acordo com informações exclusivas do 90 min britânico, o mandatário deve tentar trazer os reforços para o português, no entanto, dentro da nova e dura realidade do clube, deve focar em empréstimos e em jogadores que estiverem livres no mercado.

Apesar de estar sem dinheiro, o Tottenham vai tentar entregar os cinco nomes ao técnico José Mourinho, que chega a sua primeira grande janela de verão na equipe, mas, considerando o momento de dificuldades, também consideraria três novas contratações como um caso de sucesso.

Uma fonte revelou ao 90 min: “A falta de receita das partidas atingiu o Tottenham mais do que a maioria e, por esse motivo, seus orçamentos para a próxima temporada foram atingidos. Existem alguns jogadores muito bons disponíveis por pouco ou nenhum custo, e os Spurs realmente devem seguir nessa linha”.

Além dos nomes acima, os Spurs ainda observam: Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, da Juventus, Alexis Sánchez, do Manchester United, Philippe Coutinho, do Barcelona, e Gareth Bale, do Real Madrid. O clube, até o momento, apenas procurou saber da situação dos jogadores e não deve fazer nenhum movimento que não seja pelo empréstimo e ou por contratar quem ficar livre.

