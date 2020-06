Tottenham x Manchester United | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Ainda que por motivos ruins – estamos falando de uma pandemia global -, a pausa do calendário foi bem aproveitada pelo clube londrino, que sofria com as inúmeras lesões de jogadores fundamentais de seu elenco. Para alegria de José Mourinho, Harry Kane, Son Heung-min, Sissoko e Ben Davies estão recuperados. A única ausência da equipe para o confronto diante do United é o meia-atacante Dele Alli, que cumpre suspensão.

Informações adicionais: O mesmo dito sobre o Tottenham, se aplica aos Red Devils. Lesionados de longa data como Paul Pogba e Marcus Rashford aproveitaram o hiato de mais de três meses e estão recuperados de seus respectivos problemas físicos. A única dúvida de Ole Gunnar Solskjaer para o compromisso é o zagueiro Phil Jones, que perdeu treinos nas últimas duas semanas por conta de uma leve lesão.