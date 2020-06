Tottenham x West Ham | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Brasileiro é dúvida para o jogo

Informações adicionais: José Mourinho vai contar com o retorno de Dele Alli, que volta após cumprir suspensão contra o Manchester United, mas não deve ter o brasileiro Lucas Moura, que se recupera de lesão na cabeça.

Informações adicionais: em busca dos três pontos, caso raro para o West Ham, o técnico David Moyes deve fazer algumas alterações no time. A tendência é que Angelo Ogbonna, Sebastien Haller e Robert Snodgrass não comecem o confronto.

O West Ham, por sua vez, faz uma temporada desastrosa, tendo vencido apenas um dos últimos onze jogos. Agora, o clube precisa começar a vencer para evitar entrar na zona de rebaixamento. No momento, os comandados por David Moyes têm 27 pontos e ocupam a 17ª colocação na tabela, que é a mesma pontuação do Bournemouth, primeiro time no Z3 da liga.