TRE aprova por unanimidade desfiliação de Cabo Bebeto do PSL

O deputado estadual Cabo Bebeto não faz mais parte do Partido Social Liberal (PSL). O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 11. Sua desfiliação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), onde o parlamentar obteve, dos desembargadores, unanimidade de votos na procedência do pedido.

A solicitação de desligamento do partido se deu após a desfiliação do Presidente da República Jair Bolsonaro dos quadros do PSL, o que ocasionou uma completa modificação política na legenda.

Em publicação nas suas redes sociais, o deputado lembrou que, há alguns meses, fez uma postagem na qual estava algemado, se referindo à questão da legislação eleitoral, onde afirmava estar “preso ao partido”.

O parlamentar fez questão de agradecer a oportunidade que o partido lhe deu e afirmou “o meu tempo passou. Agora eu estou muito feliz, com a sensação de ter a minha liberdade de volta”.

“Agora é olhar para frente, trabalhar para o Aliança pelo Brasil ficar pronto o quanto antes, o sonho está mais perto. Enquanto isso não acontece, preciso urgente de um partido, pois, como sou minoria, não posso abrir mão por muito tempo de ser líder na assembleia de algum partido, são prerrogativas importantíssimas para o mandato e para a sociedade!”, concluiu Cabo Bebeto.

