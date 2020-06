TRF-4 suspende tramitação de processo de demarcação de terra indígena no Paraná – Notícias Concursos

A efetivação da demarcação da Terra Indígena Guassu Guavirá nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Paraná é um trabalho de longa data( mais de uma década) por parte do Ministério Público Federal (MPF); contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) suspendeu a ação demarcatória, por entender e atender a pedido do MPF no sentido de evitar a exposição dos povos residentes na região, em virtude da pandemia da Covid-19.

Portaria da Funai

A Fundação Nacional do Índio (Funai), por meio de portaria, e 17/03/2020, declarou a nulidade do processo administrativo de identificação e delimitação da área. O procurador regional da República Marcelo Veiga Beckhausen, em seu parecer, aponta várias irregularidades na medida, dentre elas, decisões anteriores do próprio TRF-4 que impedem, por conta do princípio da lealdade processual e do efetivo respeito à competência revisora do Tribunal, a declaração antecipada e precária da nulidade em nível administrativo.

“Sub-judice”

A decisão pela qual a Funai se baseou para emitir a portaria encontra-se “sub judice”, sendo objeto litigioso de diversos processos, lembrou o procurador. A demanda da demarcação da Terra Indígena Guassu Guavirá se desdobra em vários ações, algumas com passagem pelas três instâncias da Justiça Federal.

Você Pode Gostar Também:

“A edição da portaria por parte da Funai comprova, de forma cristalina, o descaso e a inércia do órgão em relação a proteger o interesse público e a promover os direitos dos povos indígenas no Brasil”, afirma Beckhausen.

Determinação do STF

O procurador ainda, discorre que o ato não respeitou a determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu nacionalmente todos os processos e recursos judiciais que tratem de demarcação de áreas indígenas até o fim da pandemia ou até o julgamento final do Recurso Extraordinário (RE) 1017365, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.031): discussão sobre a definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, na qual a Funai questiona justamente decisão do TRF-4 que julgou procedente ação de reintegração de posse em Santa Catarina.

De acordo com o ministro Edson Fachin, a manutenção da tramitação de processos, com o risco de determinações de reintegrações de posse, agrava a situação dos indígenas, “que podem se ver, repentinamente, aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus”.

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI