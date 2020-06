TUDO SOBRE AS PÉROLAS DO ENEM – Notícias Concursos

Pérolas do Enem: brancas, comuns e clássicas



Esta é a versão “pracas do braziu” do Enem, ou seja, erros que não chegam a surpreender, mas, não deixam de ser curiosos.

Para brincar com a situação, vamos compor uma pequena redação com estas frases, a partir de um tema frequente no teste, o ambientalismo:

“Na floresta amazônica tem muitos animais: passarinhos, leões, ursos etc”.

“As plantas se distinguem dos animais por só respirarem a noite”.

“A floresta amazônica não pode ser destruída por pessoas não autorizadas”.

Nada disso é exatamente mentira, mas, também, não chega nem perto de ser verdade. São exemplos clássicos de desatenção, com erros pontuais de português. Discorda? Existem cidades na floresta amazônica, como Manaus, por exemplo. Algumas têm zoológicos e, assim, é possível existirem leões e ursos perdidos por lá.

A segunda frase precisaria apenas ser melhor explicada, dizendo que as plantas “inspiram” de dia e “expiram” à noite. Continuaria irritando o professor de Biologia, mas, talvez, enganasse o de Português. Seria preciso testar na prática.

Já a terceira, não parece, mas, é uma crítica. As leis são para todos, mas, o sistema permite que pessoas “não autorizadas” continuem desmatando. De qualquer forma, estas pérolas do Enem são capazes de compor uma redação básica e relativamente coerente, com poucas mudanças.

Deixam aquela sensação de que faltou só um pouco de atenção, pois, mesmo sem saber nada do assunto, seria possível, pelo menos, não passar vergonha.