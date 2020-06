UEFA confia em final da Champions League em Portugal, mas monitora novas medidas tomadas pelo país

De acordo com informações do UOL Esporte, um porta-voz da UEFA tratou de acalmar os ânimos. “Esperamos que tudo irá bem e que será possível organizar o torneio em Portugal. Por enquanto, não há nenhum motivo para prever um plano B. [Estamos] em contato permanente com a federação portuguesa de futebol e as autoridades locais”, disse à AFP.

Vale destacar que as dúvidas quanto a realização da final da Champions League, marcada para o dia 23 de agosto, em Lisboa, surgiram após o primeiro-ministro português, António Costa, anunciar novas medidas restritivas para 19 bairros da capital portuguesa, que registrou um aumento significativo no número de casos nos últimos dias.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.