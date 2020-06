Último dia de inscrição! Até R$12mil! – Notícias Concursos

Edital visa formar cadastro reserva em cargos de nível superior na autarquia municipal

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Bonifácio tem inscrições até às 17h de hoje, 15 de junho de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Psicólogo, Odontólogo, Assistente Social e Médico ESF. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.250,00 a R$ 12.114,42.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 15 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora NBS Provas. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo contará com prova escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 21 de junho de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso