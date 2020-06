Último dia de inscrição para Procurador – Notícias Concursos

Edital tem uma vaga de nível superior e salário de até R$ 2.000,00

No Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de União Paulista tem inscrições até hoje, 10 de junho de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de uma vaga no cargo de Procurador Jurídico, função que exige graduação em Direito, mais registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário oferecido será de R$ 2.000,00, por carga horária de 20h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 10 de junho de 2020, no site oficial da Nemesis Consultoria e Assessoria. A taxa de inscrição está fixado em R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos) com questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso