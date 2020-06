“Um dos mais bonitos da carreira”

Em entrevista ao canal de Levir Culpi, que fora treinador do São Paulo nessa partida, o atual técnico do Fortaleza relembrou um dos gols mais inesquecíveis com a camisa do clube paulista.

“Mandar um abraço para você e dizer do privilégio que foi trabalhar contigo e de fazer aquele gol histórico na final de 2000, São Paulo e Santos. Um gol de falta lindíssimo. Um dos mais bonitos que eu fiz na minha carreira. O único em decisões. Não esperava que chegasse a um número tão grande de gol. Naquela época era o começo de tudo, acho que eu não tinha 15 ou 20 gols na carreira. Mas foi um gol muito importante e que deu muita força para que eu pudesse dar continuidade em bater faltas, treinar e aprimorar todos os dias”.