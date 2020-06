Universidade oferece aulas gratuitas para a população até dia 10 de junho – Notícias Concursos

As aulas terão duração de 50 minutos cada e serão oferecidas através do ambiente virtual da universidade, sem limitação de participantes

Uma universidade de Santos, no litoral de São Paulo, está oferecendo aulas gratuitas à distância em diversas áreas para o público até a próxima quarta-feira (10). As aulas têm duração de 50 minutos cada.

Desde março, 36 mil alunos da Universidade São Judas estão mantendo as aulas por meio do ambiente virtual, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Para mostrar como é essa experiência, a instituição realiza o evento São Judas Experience, destinado ao público em geral.

Os inscritos terão acesso às aulas remotas de cursos das áreas de saúde e nutrição, gestão e negócios, comunicação e artes, engenharias, design, psicologia, relações internacionais, educação física, educação e licenciaturas, gastronomia, direito, tecnologia e jogos digitais.

Para se inscrever, é preciso preencher um formulário no site do evento. As aulas terão duração de 50 minutos cada e serão oferecidas através do ambiente virtual da universidade, sem limitação de participantes. A informação é do G1.

Confira a programação

Segunda-feira (8)

14h – Tecnologia e Computação – Novas Tecnologias e a Internet das Coisas

14h – Medicina Veterinária e Ciências Biológicas – Uma experiência gelada: animais do continente antártico

14h – Gestão – Business Intelligence: conhecendo as estratégias da Amazon

15h – Gestão – Lá vem o Leão 2020: o que eu preciso saber?

15h – Arquitetura e Urbanismo – Tecnologia BIM e parametrização, o futuro ou a atualidade da arquitetura e urbanismo?

17h – Gestão e Ciências Contábeis – Profissão Contador: iniciação aos conceitos da Contabilidade

17h – Relações Internacionais e Direito – Simulado de Audiência Global sobre a crise mundial da pandemia do COVID-19, segundo as perspectivas do Direito e das Relações Internacionais

17h – Jogos Digitais e Design – Formas e Biotipos: Enriquecendo o design de personagens.

18h – Odontologia – Áreas de atuação e oportunidades de trabalho

Terça-feira (9)

13h – Direito – A (des)regulação do capitalismo de plataformas

13h – Gestão – Como utilizar o Linkedin na busca de um estágio

15h – Gestão e Ciências Contábeis – Lá vem o Leão 2020: o que eu preciso saber?

15h – Comunicação – Por que a gente ama ser publicitário?

15h – Nutrição – Segurança Alimentar: da gestação a adolescência em tempos de Covid-19

15h30 – Nutrição, Farmácia e Biomedicina – Segurança Alimentar e Segurança de Alimentos: o que podemos (re)aprender com a Covid-19?

16h – Comunicação e Design – Tecnologias Exponenciais

17h – Nutrição – Atenção Nutricional a pacientes hospitalizados com Covid-19

17h – Cinema e Audiovisual – A Produção Multimídia voltada para pequenos negócios

18h – Gestão – Como fazer a gestão do tempo em home office

18h – Educação e Licenciaturas – Educação e inclusão: as implicações sociais do coronavírus para pessoas com deficiência

18h – Fisioterapia – Áreas de atuação e oportunidades de trabalho

18h – Saúde – Habilidades socioemocionais X mercado de trabalho: o que todos os profissionais da saúde devem saber

18h – Tecnologia/Computação/Engenharia – SDN – Redes Definidas por Software e o Laboratório Internet do Futuro

Quarta-feira (10)