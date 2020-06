Universidades federais podem ter aulas a distância até o fim de 2020 – Notícias Concursos

O Ministério da Educação (MEC) estendeu a autorização de aulas a distância em universidades federais até 31 de dezembro de 2020, em substituição às aulas presenciais que foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19. A portaria foi publicada nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial da União.

O documento também libera os estágios práticos, exceto de cursos de medicina. Em março, o MEC havia publicado a primeira portaria que trata sobre o tema e que tinha validade de 30 dias. Esta já é a terceira vez que o prazo é prorrogado. Porém, nesta nova portaria, a autorização para aulas on-line é estendida até o fim de 2020.

As instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais, a disponibilização de recursos a estudantes para que eles possam acompanhar as aulas, e a realização de atividades durante o período. Elas devem também comunicar ao MEC em até 15 dias após o início da substituição das atividades letivas.

O documento prevê também que as instituições podem suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo, mas elas deverão ser “integralmente repostas” quando for seguro voltar ao ensino presencial.

Com a nova portaria, as instituições de ensino superior podem efetivar seus planos pedagógicos que incluem o ensino híbrido e implantar inovações educacionais e tecnológicas.

UFRJ só retomará aulas presenciais com vacina ou remédio contra a Covid-19

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou nesta semana que a as aulas presenciais só serão retomadas quando houver vacina ou medicação eficaz contra a Covid-19. A nota foi divulgada pela reitoria da universidade.

“É importante dizer que, se não houver alternativas, como a vacina ou medicamento eficaz contra a Covid-19, o retorno presencial completo não será possível no ano de 2020. Portanto, precisamos discutir com responsabilidade e coerência a possibilidade do que o ano acadêmico de 2020 não seja completamente perdido”, informou a Reitoria.

Na terça-feira (16), a UFRJ completou 90 dias sem atividades presenciais não essenciais. Segundo a Reitoria, ainda há muitas incertezas sobre quando ou como ocorrerá o retorno presencial. Isto será decidido, de acordo com a universidade, baseado em critérios técnico-científicos. Até o momento a disposição é permanecer firme “na garantia da segurança ao corpo social e à população”.