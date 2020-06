URGENTE! Governo cancela entrevista para divulgar datas da 3º parcela do auxílio emergencial – Notícias Concursos

Há pouco, o governo anunciou o cancelamento da entrevista coletiva que aconteceria nesta quinta-feira (25) no Palácio do Planalto para anunciar o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial e também o novo balanço do programa.

O Ministério da Cidadania havia informado que os detalhes do pagamento da terceira parcela seriam apresentados na coletiva, prevista para as 17 horas. No entanto, ainda é possível que a divulgação aconteça hoje, porém, sem a presença da imprensa.

A Secretaria de Imprensa do governo informou, por volta das 15 horas desta quinta-feira (25), a previsão de coletiva às 17 horas com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.

Foi confirmado pelo governo que o tema da entrevista seria o auxílio emergencial. Porém, uma hora depois, o Planalto informou o cancelamento da coletiva. O governo não apresentou explicações para o cancelamento.

De acordo com uma fonte do governo, o pedido partiu do próprio presidente, Jair Bolsonaro.

Extensão do auxílio

Ainda nesta quinta-feira (25), pela manhã, o presidente se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da Caixa, para tratar sobre a extensão do auxílio em razão da pandemia de coronavírus.

“Estudamos sobre o que ainda é possível fazer dentro do orçamento”, disse um auxiliar direto do presidente.