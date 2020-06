Tudo pronto para que os penedenses recebam algo quem vem sido reivindicado há muito tempo.

A partir desta terça-feira, 23 de junho, a partir das 10h, o Governo de Alagoas, Prefeitura de Penedo e Santa Casa de Misericórdia de Penedo irão inaugurar leitos de UTI no Hospital Regional. A Unidade de Terapia Intensiva, que contará com cerca de 10 leitos totalmente equipados, não só servirá para possíveis pacientes da COVID-19, mas também para outras enfermidades que porventura possam ocorrer no município e cidades vizinhas.

A inauguração será transmitida ao vivo, através de uma live feita no Youtube oficial da Prefeitura de Penedo. O evento contará com a presença do Governador de Alagoas, Renan Filho; Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão; Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Ayres; Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão e também o gestor da Santa Casa de Misericórdia, Eduardo Regueira.

“Enquanto outros estados já colapsaram o sistema hospitalar, Alagoas segue firme no esforço de ampliar a sua rede. Na próxima terça-feira (23), vamos abrir novos leitos na Santa Casa de Misericórdia de Penedo”, destacou Alexandre Ayres.

Da Redação