Vantagens e Desvantagens da Educação a Distância – Notícias Concursos

A educação a distância, também conhecida como EAD, é um modelo de ensino e aprendizagem online no qual todos os processos são feitos a partir dos recursos tecnológicos disponíveis, como internet e ferramentas virtuais que facilitam a transmissão de conteúdos.

Por diversos motivos, a EAD tem sido muito procurada não apenas por alunos, que buscam outras maneiras para aprender mais sobre temas que os agradam, como também por professores, que procuram outras formas de distribuir seus conhecimentos e gerar renda.

Se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe este post. Hoje, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens da educação a distância tanto para quem quer aprender quanto para quem deseja ensinar.

Vantagens da educação a distância para os alunos

Se você é um aluno e chegou até aqui, com certeza está tentando entender melhor se um curso EAD é vantajoso para você.

Separamos 5 motivos principais que levam as pessoas a escolherem essa modalidade de ensino:

1. Liberdade de escolha

Um dos principais motivos que tem feito as pessoas escolherem fazer um curso online é a liberdade que elas têm para estudar aquilo que mais gostam.

Normalmente, em uma sala de aula tradicional, o aluno tem um cronograma educacional a seguir. Isso significa que, mesmo que ele não se interesse por alguns temas de uma determinada área, se ele está matriculado em um curso presencial, terá que assistir aquelas aulas e seguir à risca todo plano de aula daquele curso.

É claro que, se você escolhe um curso de graduação, terá que cumprir com toda carga horária para conseguir seu diploma. E mesmo que seu curso seja a distância, há também um cronograma a seguir.

Porém, temos visto uma preferência das pessoas por cursos livres, que possibilitam conhecimentos diversos e em áreas específicas. Ou seja, os alunos podem escolher exatamente o que querem estudar, sem precisar se preocupar com algum tema que eles não têm interesse.

2. Autonomia nos horários

Além de poder escolher o que estudar, uma grande vantagem da educação a distância para os alunos é que eles têm autonomia para estudarem no horário que quiserem.

Por não precisarem se deslocar para uma instituição de ensino, é possível eleger o horário mais adequado para cada pessoa.

Ou seja, se você trabalha pela manhã, pode fazer seu curso à noite ou até mesmo em seu horário de almoço. Mas, se você é uma daquelas pessoas que se sente mais produtiva durante a madrugada, há também a opção de estudar nesse horário.

Como o curso escolhido é totalmente online, você pode escolher assistir as aulas nos horários que preferir.

3. Economia de tempo e dinheiro

O aluno que escolhe fazer um curso online consegue economizar não apenas seu tempo, já que ele não precisa se deslocar para assistir às aulas, como também dinheiro.

Além de evitar gastos com transporte e alimentação, normalmente, os cursos EAD são mais baratos, já que os professores não têm gastos muito altos em suas criações. Isso significa que a educação a distância, geralmente, é muito mais barata para o aluno do que um curso presencial.

4. Mais tempo de dedicação

Por ser um curso que você pode fazer nos horários que quiser, o tempo que você terá para se dedicar aos estudos também pode ser maior.

Quando fazemos um curso presencial, as aulas já são pré-estabelecidas com uma determinada carga horária. Com isso, você precisa dividir sua atenção entre diversos conteúdos diferentes, e tem que tentar se dedicar a todos eles da mesma maneira para que nenhum assunto fique atrasado.

Já com a educação a distância é possível escolher apenas um tema de cada vez e, com isso, dedicar-se exclusivamente a um assunto específico durante um tempo. Você consegue, então, estudar com mais dedicação cada conteúdo que escolher.

5. Flexibilidade de local de estudo

Como as aulas escolhidas são online, o aluno tem a flexibilidade de estudar de onde ele quiser, desde que tenha acesso à internet para visualizar o conteúdo disponibilizado pelo professor.

Com isso, mesmo que você tenha que viajar por algum motivo como trabalho, você não precisa faltar à aula e nem deixar a matéria acumular.

Desvantagens da educação a distância para os alunos

Apesar de todas as vantagens para um aluno escolher a educação a distância, assim como tudo o que acontece, há também algumas desvantagens desse modelo de ensino para o estudante.

1. Não cumprimento da carga horária

Um dos grandes desafios para os alunos quando eles escolhem a educação a distância é o de cumprir a carga horária do curso online.

Como é possível estudar o dia e a hora que cada um quer, muitas pessoas acabam deixando tudo para depois e não estudam.

Porém, como você pode perceber, esse é um problema que pode ser contornado pelo próprio estudante. Basta que ele organize melhor seus horários para ser mais produtivo e parar de protelar.

Aproveite para ver nossas dicas sobre como ser mais produtivo e ter foco:

2. Falta de vida pessoal

É muito fácil não separar a vida pessoal da vida acadêmica, principalmente se você estuda a distância.

Como o aluno não precisa sair de sua casa para ir a uma instituição de ensino, pode ser que ele acabe escolhendo assistir suas aulas online sempre que tiver uma brecha durante seu dia.

O problema disso é que, com o tempo, você pode acabar se esquecendo de separar algumas horas do dia para afazeres pessoais, e isso pode desgastar a pessoa, levando-a até mesmo a desistir do curso.

Por isso, é muito importante que, mesmo podendo estudar a qualquer momento, você tente criar uma pequena rotina para que possa se dedicar também a sua vida pessoal.

Uma dica é escolher um determinado período de seu dia e separá-lo para estudar.

Além disso, tente também escolher um cômodo de sua casa que seja silencioso e bem equipado para você assistir suas aulas. Assim, você não correrá o perigo de começar a estudar quando sentar na sala para ver um filme e se distrair com sua família.

3. Diploma universitário

É claro que várias universidades já disponibilizam graduações a distância e que os alunos dessas instituições recebem certificados universitários reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Porém, uma desvantagem para os alunos que escolhem cursos livres é que eles não são considerados formações universitárias.

Mas, apesar disso, a maioria dos cursos online emitem certificados que são reconhecidos por vários empregadores, principalmente se o tipo de emprego que você procura está entre as profissões do futuro, que são aquelas que geralmente têm a tecnologia como foco.

Por isso, pense no tipo de emprego que você quer ter para saber se é mesmo necessário ter uma graduação ou se os cursos online que você fez são suficientes para te ajudar em uma possível contratação.

Vantagens da educação a distância para os professores

Você já viu que a educação a distância tem vantagens e desvantagens para os alunos.

Mas, se você é professor ou se deseja ensinar algo, saiba que a EAD também tem muitos bons motivos para você.

Veja as 7 principais vantagens que levam as pessoas a criarem cursos online:

1. Trabalhar de casa

Pode parecer um motivo pequeno, mas acredite: poder trabalhar de casa é uma grande vantagem, principalmente para quem sonha em passar mais tempo com a família.

Mas as vantagens desse modelo de trabalho não param por aí. Ao criar um curso online, você consegue:

Controlar seu próprio tempo de trabalho;

Economizar com alimentação e transporte;

Livrar-se do trânsito para chegar ao trabalho todos os dias;

Alimentar-se de forma mais saudável, por poder fazer seu almoço e lanches todos os dias;

Ter conforto e comodidade;

Ter mais tempo para fazer o que gosta;

Poder viajar sem dar avisos prévios;

Resolver problemas em bancos ou ir a consultas médicas em qualquer hora de seu dia.

2. Atingir um número maior de alunos

Se você já é professor, sabe que uma sala de aula não acomoda bem um número muito grande de alunos, seja por estrutura física ou até mesmo por conversas, já que quanto mais pessoas em um mesmo ambiente, maiores as chances de acontecerem diálogos paralelos.

Com a educação a distância, é possível dar aulas para muitas pessoas ao mesmo tempo, mas isso não se resume apenas a não limitação física das salas de aula.

Pelo fato de seu material ser disponibilizado online, você consegue eliminar as barreiras geográficas e dar aulas para pessoas de qualquer lugar do mundo que tenham interesse no que você tem a ensinar.

3. Ter mais tempo para preparar as aulas

Já que você não precisa sair de casa para lecionar, é possível ter muito mais tempo para se dedicar à preparação e criação de suas aulas online.

Além disso, a maioria das pessoas que ensinam em alguma instituição de ensino precisam cumprir um plano de curso pré-definido.

Mas, a partir do momento que você escolhe criar seu próprio curso online, é possível se dedicar apenas àquilo que você realmente gosta de ensinar.

4. Não precisar se deslocar para dar a aula

O trânsito, principalmente em centros urbanos, tem ficado cada dia mais cheio e caótico. Com isso, muitas pessoas passam longos períodos de seus dias presos em congestionamentos gigantescos e precisam começar suas rotinas mais cedo para chegarem ao local de trabalho a tempo.

O professor que escolhe a educação a distância, assim como os alunos, não precisa se preocupar em sair 1 ou 2 horas antes de suas aulas para lecionar, afinal, o conteúdo é repassado todo virtualmente.

Isso é uma grande vantagem também para a saúde das pessoas, porque não precisar se deslocar em longos trajetos intensos ajuda a diminuir o estresse no trânsito e ainda permite que você tenha mais tempo para se dedicar a pequenos prazeres diários, como cuidar de você mesmo ou dedicar-se a um hobby.

5. Conseguir ensinar aquilo que você gosta

Mesmo que você já seja um professor, com certeza tem algum tema da matéria que você ensina que não é seu assunto favorito. Porém, ao dar aulas presenciais e em alguma instituição de ensino, você precisa abordar tudo a respeito de sua disciplina.

Uma vantagem para o professor online é que ele pode se dedicar a ensinar apenas o que realmente gosta. Ou seja, você consegue escolher um assunto específico de sua disciplina e pode ensinar apenas isto.

Por exemplo:

Se você é professora de português, mas ama redação, pode criar um curso online que ensina como escrever bem. Ou você é um pintor muito bom e pode ensinar técnicas de pintura com aquarela.

O importante é escolher um tema que você conheça a fundo para conseguir entrar no mercado de educação a distância com um conteúdo que seja realmente útil e completo para seu público.

6. Criar vários formatos de conteúdo

Dependendo da instituição de ensino na qual você trabalha, é bem difícil implementar outros tipos de materiais extras para complementar suas aulas.

Já os professores que escolhem a educação a distância, além de terem toda a tecnologia a seu favor, podem escolher formatos variados de conteúdos, o que enriquece o curso online e ainda é vantajoso para os alunos.

Você pode fazer:

E-books;

Infográficos;

Quizz;

Videoaulas;

Podcasts e vários outros conteúdos que sejam interessantes para sua audiência.

7. Não se preocupar com pagamentos

Uma das grandes vantagens que fazem os professores escolherem trabalhar com a educação a distância é que, na maioria das vezes, eles não precisam se preocupar com formas de pagamento dos cursos online.

Isso acontece principalmente se você escolher uma plataforma EAD que já tem todas as ferramentas necessárias para ajudar quem quer ser um empreendedor digital.

Uma boa plataforma é aquela que cuidará não apenas da hospedagem de seu curso, como também de toda parte burocrática, para que você possa se dedicar exclusivamente à criação e divulgação de seu curso.

Desvantagens da educação a distância para os professores

Assim como qualquer modelo de trabalho, há também algumas desvantagens da educação a distância que você precisa conhecer antes de começar a se dedicar a esse tipo de ensino.

Confira, a seguir, 4 pontos de atenção apontados por alguns professores:

1. Sair do mercado de trabalho

Apesar de muitas pessoas acreditarem que a tecnologia mudará a relação de quase tudo o que conhecemos atualmente, quando pensam em trabalho, a maioria ainda acredita que é necessário sair de casa todos os dias e ir para um ambiente específico realizar suas atividades de rotina profissional.

Com isso, alguns professores acreditam que quem passa a dar apenas aulas online sairá do mercado de trabalho educacional e pode não conseguir voltar a dar aulas presenciais.

Apesar desse ser um ponto de atenção, sair do mercado tradicional de trabalho não é necessariamente uma desvantagem, já que, hoje, os serviços online também são vistos como empregos fixos e, muitas vezes, são até mais desejados do que empregos tradicionais.

2. Perder o contato com outros professores

Independentemente de sua área de atuação, o networking é muito importante, porque com ele você se conecta não apenas a outros profissionais, mas, principalmente, tem acesso a ideias novas e pode pedir ajuda sempre que precisar.

Algumas pessoas acreditam que, ao trabalhar com a educação a distância, elas não terão acesso a outros profissionais e podem, inclusive, perder contato com professores que trabalhavam nas mesmas instituições de ensino.

Porém, a verdade é que você só perderá o contato com outras pessoas se quiser. Afinal, a internet possibilita a interação entre pessoas do mundo inteiro.

Além disso, há vários eventos de empreendedorismo digital dos quais você também pode participar, o que te ajuda não apenas a manter contato com quem você já conhecia, como também a conhecer pessoas novas que atuam em um mercado semelhante ao seu.

3. Não ter tempo livre

Essa é uma desvantagem apontada tanto por alunos quanto por professores.

Porém, a falta de tempo livre só ocorre para quem não sabe separar trabalho e vida pessoal.

É claro que, se você está começando a criar seu curso online agora, terá que se dedicar mais por algum tempo. Porém, com o passar dos dias, você conseguirá dividir melhor seus horários e, depois do curso pronto, você terá mais tempo para se dedicar a atividades diferentes daquelas relacionadas à criação de seu curso.

Além disso, é sempre importante saber separar seu tempo de descanso e divertimento do de trabalho. Mesmo que você se dedique à modalidade a distância, você precisa estabelecer quais são os melhores horários e dias para fazer isso.

4. Aprender a usar ferramentas online

A princípio, aprender a usar todas as ferramentas para criar um curso online pode ser uma desvantagem, principalmente se você não está familiarizado com a tecnologia. Porém, a maior parte delas é muito fácil de usar.

Além disso, conhecimento a mais nunca é algo ruim e você pode sempre separar um tempo de seu dia para aprender um assunto novo.

Mas se, de toda forma, você realmente não conseguir usar alguma ferramenta necessária para a criação de seu curso, saiba que há sempre a opção de contratar algum especialista no assunto para fazer isso para você.

A educação a distância é o futuro?

Como você deve ter percebido, a educação a distância tem vantagens e desvantagens tanto para alunos quanto para professores. Porém, ao olhar o panorama maior, é possível perceber que há mais motivos positivos para escolher a EAD do que negativos.

Se você chegou até aqui e acredita que a educação a distância pode ser uma opção para você não apenas estudar, mas também para empreender, e ainda não sabe como começar, saiba que criar cursos online é algo possível para qualquer um, desde que você tenha algo para ensinar.