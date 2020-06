Varejo on line veio para ficar – Notícias Concursos

A inovação faz parte do dia a dia das empresas. E as lojas de varejos vem se destacando cada vez mais principalmente no mundo digital.

Empresas como Renner e C&A tem passado na frente nos quesitos facilidades e comodidade.

Mas isso por que estão sempre investindo em novas formas de atrair os clientes.

Essa é a diferença de empresas que estão sempre um passo a frente.

Lojas que estão presentes tanto no físico quanto no virtual se completam, com a crise do Covid 19 muitas empresas migraram para o mundo digital.

Mesmo por que os consumidores também mudaram sua forma de realizar compras, com o isolamento social, muitos começaram a comprar somente pela internet.

Uma pesquisa realizada pela Criteo, mostra que as compras realizadas por aplicativos correspondem a 30% das vendas feitas através de dispositivos móveis.

Isso mostra que o varejo on line veio para ficar e que sua loja precisa se adequar para não perder vendas.

Lojas como:

O Boticário

Casas Bahia

Lojas Americanas

Mc Donald’s entre outras

São ainda as mais procuradas. As vendas nessas lojas chegaram a crescer 4,6% em julho/19.

Mas para essas vendas ainda serem melhores, as formas de pagamento impactam muito, tenha em sua loja virtual opções de pagamento para que o cliente se sinta ainda mais a vontade.

E no caso de vendas com cartão de crédito, não esqueça de colocar se as formas parceladas tem acréscimo de juros, para não ter problemas posteriores a compra.

Formas de Pagamento

As opções de pagamento para sua loja virtual, ou e-commerce podem variar, inclusive de cliente para cliente.

Alguns preferem pagamento á vista, outros no crédito, depende da situação e é importante que ele tenha opções para isso, para que você não perca a venda.

Cartão de crédito

Sem dúvidas essa modalidade é a mais procurada e mais simples na hora da aprovação da compra, por que no geral é imediata, e possibilita que o cliente parcele a compra. Lembre-se de informar corretamente caso o parcelamento tenha juros.

Nada mais desagradável que o cliente descobrir isso somente depois de ter concluído a compra.

Além de ser um pagamento super seguro, o cliente pode acumular pontos e ter um maior controle financeiro.

2. Boleto

Em segundo lugar estão os boletos, o processo de aprovação é um pouco mais demorado, por que demora em geral de 2 a 3 dias para compensar o pagamento.

Mas devido a alta taxa de inadimplência, as empresas não costumam parcelar no boleto, somente pagamento á vista mesmo. E o pedido só é liberado após a comprovação em conta do pagamento.

3. Débito automático

Na loja virtual essa funcionalidade leva o cliente diretamente ao ambiente do banco, onde ele efetua o débito direto da conta corrente.

4. Pagamentos Digitais

Essa ferramente on line como o PayPal, PagSeguro, e outros, o cliente pode transferir valores diretamente para a loja virtual, sem precisar dos dados do cartão por exemplo.

Pois o cliente já tem crédito nessas contas, ao finalizar a compra, os créditos só são transferidos.

E é uma forma super segura tanto pra empresa quanto para o cliente.

Essas são algumas dicas de como se inovar no mercado digital e se destacar.

Mas e a sua loja, já está no ambiente virtual?