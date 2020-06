Vasco cria ‘Batalha de Gigantes’ para arrecadar dinheiro para pagar os salários dos funcionários

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Alvinegro Carioca vive uma situação financeira extremamente delicada, acentuada pela ausência do futebol e pelo atual cenário global, e tem procurado formas de se manter perto de seus adeptos e ainda de liquidar débitos. A junção dos fatores citados deu origem à Batalha de Gigantes.

? Atenção, cruzmaltinos❗ Vem aí a Batalha de Gigantes, um desafio inédito na Vasco TV! ? https://t.co/6ckqiU0Sro#VascoDaGama pic.twitter.com/kmBV7726Hr — Vasco (de ?) (@VascodaGama) May 25, 2020

Porém, além de diversão para a Nação Alvinegra e das doações abertas aos torcedores desde o dia 25 de maio no site cruzmaltino, o clube também procura dois patrocinadores para o evento. A ideia é arrecadar o máximo possível de dinheiro – o que aliviaria muito para a agremiação e ajudaria no pagamento de salários.

“É um desafio enorme a todos os clubes manter os patrocínios sem a exposição dos jogos e sem a transmissão pela televisão. Temos de criar o novo o tempo inteiro para expor as marcas. Por isso, lançamos a campanha Continuamos Juntos para mostrar que as empresas se mantiveram ao lado do Vasco. É um reconhecimento a elas. Além disso, para este evento temos negociação com duas outras marcas que podemos ainda acertar”, completou Monterosso.

[email protected] será a nossa apresentadora do #BatalhaDeGigantes ! Curtiu? ? Quer saber mais detalhes dessa live que vai rolar dia 03/06? Se liga no link! ? https://t.co/qNCySJmMPx#VascoDaGama pic.twitter.com/654aGXwytE — Vasco (de ?) (@VascodaGama) June 1, 2020

Vale destacar que nenhum dos participantes cobrou cachê e que a toda a estrutura do evento foi paga por um dos apoiadores da campanha. Assim, o Vasco não precisou custear nada.

“Trata-se de um projeto novo, ninguém fez isso. A torcida se engajou na venda de ingressos virtuais. O fluxo de arrecadação será na live, em praticamente duas horas. É difícil prever, mas a torcida do Vasco é engajada”, concluiu o gerente de marketing.

