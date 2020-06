Vasco entra em acordo e vai pagar mais de R$ 1 milhão para ex-jogador do clube; entenda

Segundo informações do GloboEsporte.com, o Alvinegro Carioca celebrou um acordo com Nenê, do Fluminense, que atuou no clube entre 2015 e 2018, com redução de 56% do valor do débito exigido e assim vai pagar apenas R$ 1,2 milhão ao veterano. A cobrança inicial beirava os R$ 3 milhões.

Agora, com a celebração do acordo, o cruzmaltino vai pagar – via Ato Trabalhista (mecanismo que centraliza as dívidas trabalhistas da agremiação na Justiça, que determina o pagamento de R$ 2 milhões por mês) – R$ 1.250.000,00 ao meia.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.