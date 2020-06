Vasco fecha maio com quase 50 mil ativações em seu programa sócio-torcedor

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o Cruzmaltino registrou, considerando ampliações contratuais automáticas, antecipações e novas inscrições, 48 mil ativações no Programa Sócio Gigante no último mês de maio. Atualmente, o clube conta com mais de 175 mil associados.

– completou Sá.

Na tentativa de manter o crescimento em seu número de associados e ainda de não perder os antigos sócios, o Vasco colocou um contador para registrar todos que “renovaram ou aderiram ao Gigante desde 01/05”. Até o momento, o total passa dos 50 mil. A expectativa é de que o estimulo mantenha os apoiadores e de que os valores sigam entrando nos cofres de São Januário.

