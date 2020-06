Veja algumas dicas! – Notícias Concursos

O Novo Acordo Ortográfico consiste em um conjunto de regras criado com o objetivo de padronizar a escrita da língua portuguesa. O acordo foi assinado por todos os países de língua portuguesa que compõe a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Há bastante tempo o uso das regras do são cobradas em provas, vestibulares, concursos e textos acadêmicos obrigatoriamente.

Porém, muitos ainda esquecem de empregar as regras ou simplesmente não sabem em que contextos elas devem ser usadas.

O que mudou?

As alterações afetaram principalmente a acentuação e o uso do hífen, além de aumentar o número de letras do alfabeto (foram inclusas as letras k, w, e y).

A hifenização sofreu a mudança que causou mais estranhamento entre os usuários da língua e, por este motivo, segue causando dúvidas em muitas pessoas.

Novas regas de hifenização

Algumas palavras com prefixação passaram a ter o hífen, outras perderam, e há ainda aquelas que perderam o hífen e ganharam mais uma letrinha.

Confira os contextos:

O hífen é empregado

1. Quando a palavra seguinte começa com h-:

Exemplos: super-homem, anti-higiênico, mini-hospital

2. Quando o prefixo termina com a mesma consoante que inicia a palavra seguinte:

Exemplos: inter-racial, hiper-requintado, super-romântico

3. Quando o prefixo termina com a mesma vogal que se inicia a palavra seguinte:

Você Pode Gostar Também:

Exemplos: micro-ônibus, micro-ondas

4. Quando o prefixo é vice o hífen sempre é utilizado:

Exemplos: vice-presidente, vice-secretário

O hífen não é empregado

1. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte é iniciada por outra vogal:

Exemplos: extraescolar, semiaberto, semianalfabeto

2. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra é iniciada por r- ou s- a letra é duplicada:

Exemplos: minirreforma, neorrealismo, ultrassom, minissaia, telessexo

3. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra é iniciada por consoante distinta de r e s:

Exemplos: microcomputador, sobrecoxa, televendas

4. Quando o prefixo co– é empregado com palavras iniciadas em h-:

Exemplos: coabitante, coautor (a palavra perde o h)

5. Quando o prefixo re– é empregado com palavras iniciadas por e-:

Exemplos: reeditar, reeducação, reeleição

Aplicando estas regras, você não vai mais pecar o uso do hífen.

Tem alguma outra dúvida? Comente aqui.