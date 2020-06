VEJA COMO O TESTE VOCACIONAL PODE TE AJUDAR NA SUA ESCOLHA PROFISSIONAL – Notícias Concursos

O momento de escolher uma carreira costuma gerar muitas dúvidas e indecisão, especialmente nos mais jovens. É para auxiliar nesse difícil processo que foi criado o teste vocacional.

De fato, essa ferramenta utiliza diversas técnicas que se baseiam na avaliação das habilidades e comportamentos dos indivíduos, ajudando as pessoas a tomarem uma decisão baseada em sua personalidade.

Com o intuito de falar mais sobre esse assunto, explicamos em mais detalhes como os testes vocacionais podem ajudar você a escolher a profissão certa. Confira na leitura e saiba como resolver sua indecisão agora mesmo!

Porque fazer um teste vocacional? Para quem ele é recomendado? Quem pode aplicá-lo?

Para que serve?

Conforme mencionamos, esse teste pode ajudar você a tomar uma decisão no que diz respeito a uma carreira a seguir.

O teste vocacional diminui o leque de possibilidades com base nas características individuais de cada pessoa.

Dito de outro modo, as opções geradas a partir desse tipo de teste tendem a se encaixar nos atributos pessoais, caso a caso.

Ademais, os testes vocacionais auxiliam pessoas que buscam conhecer melhor os seguintes pontos:

Potencialidades;

Pontos fracos;

Consideração de novas possibilidades profissionais;

Melhor conhecimento do mercado de trabalho;

Para quem é recomendado?

Por isso, ele é recomendado para pessoas de todas as idades que estejam indecisas entre algumas opções de carreira ou que não façam ideia de qual profissão seguir.

Esse teste pode ajudar também profissionais que desejam mudar de carreira e não sabem exatamente que profissão devem seguir.

Quem pode aplicar?

Quanto ao profissional habilitado a aplicar os testes vocacionais, é importante ter em vista que somente psicólogos com registro regular no Conselho Regional de Psicologia podem trabalhar com esses testes.

No entanto, esteja atento à credibilidade do profissional que aplica o teste. O ideal é sempre pedir indicações e fazer uma pesquisa na internet.

Mas, afinal, como funcionam os testes vocacionais?

Geralmente, esses testes consistem em um conjunto de perguntas com diversas opções, entre as quais uma deve ser escolhida.

Essas perguntas se referem a diversos aspectos relacionados à personalidade de cada indivíduo. Podem haver questionamentos sobre os seguintes pontos:

Hobbies;

Locais em que gostaria de trabalhar;

Atividades realizadas facilmente;

Disciplinas de maior interesse na escola;

Gostos pessoais;

Maneira de ver o mundo.

A partir daí, o psicólogo pode delinear um conjunto de competências e habilidades e as áreas relacionadas a elas.

“No entanto, é preciso ter em mente que somente o teste isolado não é capaz de oferecer respostas satisfatórias. Se isso fosse possível, os testes online seriam tão indicados quanto aqueles feitos com psicólogos.”

De fato, a aplicação adequada dos testes é acompanhada de entrevistas e avaliações.

A análise adequada dos resultados dos testes também só é possível com o devido acompanhamento profissional.

Além disso, o psicólogo responsável pela aplicação do teste vocacional terá o conhecimento necessário do perfil de seu orientando para indicar outras possibilidades ainda não vislumbradas por ele.

O conhecimento teórico também é indispensável para dar a melhor orientação. Dentre esses conhecimentos, temos a classificação das personalidades delineada por John Holland, também conhecida como Teoria da Estruturas Vocacionais.

E você, está pensando em fazer um teste vocacional? Ainda tem alguma dúvida sobre o assunto? Comente!