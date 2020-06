Veja o calendário de novos saques – Notícias Concursos

Foi liberado nesta segunda-feira, 15 de junho, página para consulta do valor disponível do FGTS e a data para o saque emergencial. O trabalhador, esteja com conta ativa ou inativa, pode sacar até R$ 1.045.

O valor disponível para saque pode ser verificado no site ou aplicativo FGTS e também pelo Disque 111. No site e aplicativo, é possível optar por não fazer o saque emergencial. Nesse caso, isso deve ser informado ao menos dez dias antes da data de crédito.

Serão dois calendários. No primeiro, que começa dia 29 de junho, o valor do FGTS é liberado em conta poupança social digital. Depois, a partir de 25 de julho, o valor começa a ser liberado para saque e transferência. O valor fica disponível até 30 de novembro. Se o valor não for sacado, retorna ao fundo de garantia.

Veja abaixo os dois calendários completos.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro