Veja quem irá receber a 3ª parcela nesta quinta-feira (18) – Notícias Concursos

Beneficiários com o NIS terminado em 2 recebem o auxílio emergencial

Nesta quinta-feira, 18 de junho, o auxílio emergencial de R$ 600 continua sendo pago. Os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo atualmente a terceira parcela do auxílio. O calendário para esse grupo é feito levando em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Hoje, o auxílio será pago para quem tem NIS terminado em 2.

O auxílio de R$ 600 é pago como o programa social Bolsa Família. Seguindo o último dígito do NIS, o cronograma começa em 1 e vai até 0. Quem recebe o Bolsa Família não precisou fazer o cadastro no auxílio. O pagamento pode ser retirado utilizando o cartão do Bolsa Família. O valor pago pode ser de R$ 600, para os cidadãos em geral, ou R$ 1.200, para mães que são chefes de família.

Mês passado, mais de 14 milhões de famílias que recebem Bolsa Família receberam o benefício emergencial, criado para auxiliar durante a pandemia do novo coronavírus. O total pago foi de mais de R$ 15 milhões. Os dois programas não se acumulam; apenas o de maior valor é pago.

Confira o cronograma completo abaixo.

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

O cronograma para beneficiários que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou pelo site oficial ou quem é inscrito no Cadastro Único ainda não foi divulgado.