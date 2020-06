Veja quem irá receber a 3ª parcela nesta terça-feira (23) – Notícias Concursos

Nesta terça-feira, 23 de junho, mais 1,3 milhão de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 recebem a terceira parcela. Atualmente, apenas beneficiários do Bolsa Família estão recebendo o pagamento.

O cronograma para esse grupo é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O pagamento desta terça-feira será feito para quem tem o NIS terminado com o dígito 5. O auxílio de R$ 600 e o Bolsa Família não são cumulativos.

O calendário começou dia 17 de junho e segue até dia 30 de junho. Confira o cronograma completo abaixo.

NIS 1: 17 de junho (quarta)

NIS 2: 18 de junho (quinta)

NIS 3: 19 de junho (sexta)

NIS 4: 22 de junho (segunda)

NIS 5: 23 de junho (terça)

NIS 6: 24 de junho (quarta)

NIS 7: 25 de junho (quinta)

NIS 8: 26 de junho (sexta)

NIS 9: 29 de junho (segunda)

NIS 0: 30 de junho (terça)

O cronograma para beneficiários que fizeram o cadastro pelo aplicativo ou pelo site oficial ou quem é inscrito no Cadastro Único ainda não foi divulgado. Foi informado que o calendário do pagamento da terceira parcela para os demais beneficiários será revelado essa semana, embora a data não tenha sido especificada. Até agora, ele ainda não foi divulgado pelo governo.

Para os demais

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado a partir desta semana.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

Na quinta-feira, 18 de junho, o Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

