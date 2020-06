Veja quem pode fazer saque e transferência nesta quarta-feira (03) – Notícias Concursos

Nascidos em abril poderão fazer saque e transferência do auxílio de R$ 600

Nesta quarta-feira (03), a Caixa Econômica Federal (CEF) libera mais um grupo para fazer saque e transferência do auxílio de R$ 600. Ao todo, mais 2,6 milhões de beneficiários poderão fazer os procedimentos.

Os beneficiários do auxílio emergencial que nasceram em abril poderão fazer saque e transferência entre bancos e partir desta quarta-feira, 3 de junho. Essas liberações começaram sábado, 30 de maio, e seguem o calendário de acordo com o mês de aniversário do beneficiário.

O calendário é válido apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e já recebeu a segunda. Na segunda parcela, todos os beneficiários receberam o valor em conta poupança social digital da Caixa, mesmo quando solicitaram depósito em outro banco no momento do cadastro.

Nessa conta poupança da Caixa, era possível apenas usar o cartão de débito digital ou fazer pagamentos de contas e boletos. Não era possível sacar o valor em espécie ou transferi-lo da conta poupança social digital para outras contas bancárias.

Quem recebeu a primeira parcela do auxílio de R$ 600 em outra conta terá o valor da segunda parcela transferido automaticamente para a fala que consta no cadastro. Ou seja, o saque em espécie deverá ser feito na mesma conta em que a primeira parcela foi depositada.

O calendário de liberação de saques e transferências segue até dia 13 de junho. Veja o calendário completo abaixo.