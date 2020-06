Veja quem pode fazer saque e transferência nesta sexta-feira (05) – Notícias Concursos

Mais 2,6 milhões de brasileiros poderão fazer o procedimento

Nesta sexta-feira, 5 de junho, mais um grupo de beneficiários do auxílio emergencial poderá fazer saque e/ou transferência do valor. Ao todo, mais 2,6 milhões de beneficiários poderão fazer os dois procedimentos.

Os saques e transferências estão sendo liberados de acordo com o mês dos beneficiários. O cronograma foi iniciado no último sábado e segue até dia 13 de junho. Quem recebeu a segunda parcela do auxílio de R$ 600 teve o valor depositado em conta poupança digital da Caixa.

O depósito foi feito nessa conta mesmo para quem solicitou recebimento em conta de outro banco. De acordo com o calendário, quem recebeu a primeira parcela em outro banco terá o valor transferido automaticamente para ele.

Agora, o grupo de beneficiários nascidos em junho poderão fazer o procedimento. Veja o calendário de saque e transferência abaixo.