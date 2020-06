Veja quem pode fazer saque e transferência nesta terça-feira (02) – Notícias Concursos

Mais um grupo terá saque e transferência entre bancos liberados hoje

Nesta terça-feira, 2 de junho, a Caixa Econômica Federal libera os saques e transferências entre bancos para mais um grupo que recebeu a segunda parcela. Hoje, 2,7 milhões de beneficiários podem sacar e transferir o valor do auxílio emergencial.

Primeiramente, os beneficiários que receberam a segunda parcela do auxílio de R$ 600 receberam o valor em conta poupança digital da Caixa. O valor não podia ser sacado ou transferido para outra conta; ele podia ser usado apenas pelo cartão de débito virtual ou para pagamento de boletos e contas. Todos os beneficiários receberam o valor na conta da Caixa, mesmo se haviam preenchido para recebimento em outro banco no cadastro.

Você Pode Gostar Também:

Após todo o grupo receber a segunda parcela, foi iniciado o cronograma para saque e transferências neste sábado. Agora, nesta terça-feira (02), 2,7 milhões de beneficiários nascidos em março poderão fazer saque e transferência.

Quem recebeu a primeira parcela do auxílio de R$ 600 em outra conta terá o recurso transferido automaticamente no dia de liberação dos saques e transferências. Ou seja, caso queiram sacar o valor, terão que ir ao banco em que têm conta.

O calendário de liberação de saque e transferência do auxílio emergencial segue até dia 13 de junho. O grupo que recebeu a primeira parcela nos últimos dias ainda não tem calendário para o pagamento da segunda parcela divulgado. Ainda há milhões de brasileiros com cadastro em análise, que ainda não receberam nenhuma parcela do benefício.