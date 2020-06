Veja quem pode fazer saque e transferência nesta terça-feira (09) – Notícias Concursos

Nascidos em setembro poderão fazer saque e transferência do auxílio

Novos 2,6 milhões de brasileiros terão acesso ao saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 nesta terça-feira, 9 de junho.

Nesta terça, os beneficiários nascidos em setembro poderão movimentar o dinheiro do benefício. Quem recebeu a primeira parcela em outra conta – a especificada no momento do cadastro – não precisa fazer nada, pois o valor é transferido automaticamente para ela.

Até agora, o valor do auxílio de R$ 600 podia ser usado apenas na conta social digital da Caixa pelo cartão de débito virtual, em maquininhas com o QR Code ou para pagamento de contas e boletos.

Você Pode Gostar Também:

Sábado, 30 de maio, foi iniciado o calendário de saque e transferência. Divididos pelo mês de aniversário, os beneficiários podem, pouco a pouco, ter acesso e movimentar o valor. O calendário segue até o dia 13 de junho.

O calendário da terceira parcela deve ser divulgado em breve. Veja o calendário de saque e transferência completo abaixo.