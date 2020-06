Veja quem pode fazer saque e transferência neste sábado (06) – Notícias Concursos

Mais 2,6 milhões de brasileiros poderão sacar o benefício neste sábado

Neste sábado, 6 de junho, mais um grupo de brasileiros terá acesso ao saque e transferência do valor da segunda parcela do auxílio emergencial. As duas modalidades serão liberadas para mais 2,6 milhões de beneficiários.

O grupo que terá acesso a sacar e transferir o valor do benefício é o de nascidos em julho. Para atender o grupo, um total de 680 agências da Caixa Econômica Federal serão abertas neste sábado, entre 8h e 12h.

A liberação de saques e transferências começou sábado passado e o calendário segue o mês de aniversário do beneficiário. Até então, quem recebeu a segunda parcela teve o valor depositado automaticamente na conta poupança digital da Caixa. Lá, era possível usar o valor apenas para compras pelo cartão de débito virtual ou pagamento de contas e boletos.

Quem recebeu a primeira parcela em outra conta terá o valor transferido automaticamente para ela, de acordo com o cronograma. Veja o calendário de saque e transferência abaixo.