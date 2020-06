VENCEDORES: Piaçabuçu já contabiliza 116 pacientes curados do Covid-19

Os dias têm sido tensos e de muito medo quando os números saltaram significativamente para os casos confirmados pelo novo coronavírus em vários interiores alagoanos. Em Piaçabuçu, o boletim epidemiológico deste sábado, 13 de junho, revelou que o número de moradores do município que se infectaram com o Covid-19 e conseguiram vencer o maldito vírus chegou a marca de 116 curados.

Os profissionais que atuam na linha de frente da Secretaria Municipal de Saúde, celebram com muito agradecimento a Deus a porcentagem equivalente a 81,1% de pacientes curados, no que se refere ao número total de pacientes positivados até então sendo de 143 casos.

O prefeito Djalma Beltrão (REPUBLICANOS), reafirmou a necessidade das pessoas continuarem mantendo o isolamento social e saindo apenas para o que for necessário, promovendo sempre as ações de proteção como o uso de álcool gel e máscara de proteção que tem sido obrigatório. Djalma lembrou ainda que a prefeitura publicou decreto recomendando que a população não acenda fogueira e não solte fogos, evitando que pessoas com problemas respiratórios agravem o problema.

Alagoas

O Boletim Epidemiológico deste sábado (13/06) confirma mais 856 casos de Covid-19 em Alagoas. Dessa forma, o estado tem um total de 20.887 casos confirmados do novo coronavírus até o momento, dos quais 5.964 estão em isolamento domiciliar e 437 internados em leitos públicos e privados. Outros 13.761 pacientes já finalizaram o período de isolamento, não apresentam mais sintomas e, portanto, estão recuperados da doença. Há 1.455 casos em investigação laboratorial. Foram registradas mais 22 mortes em território alagoano. Com isso, Alagoas tem 723 óbitos por Covid-19.

Brasil

O Brasil registrou, nesta sexta-feira (12), o total de 365.063 casos de pessoas curadas do coronavírus. As informações foram atualizadas às 18h30 e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o