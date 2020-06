Vender marmitex vale a pena? – Notícias Concursos

O ramo alimentício é um dos que mais cresce, e não sai e moda.

Diariamente milhares de pessoas buscam por esses serviços. Ainda mais agora com o distanciamento social, onde muitas pessoas estão trabalhando em casa, e acabam optando por pedir delivery, para até mesmo otimizar seu tempo.

Na correria do dia a dia, não tem nada mais prático que, na hora do almoço ou do jantar, você ter a opção de pedir um marmitex quentinho para sua refeição, pois a maioria das pessoas na semana não tem tanto tempo livre para cozinhar.

E essa é uma ótima opção. De lanches até comidas mais saudáveis, os pedidos variam, e a procura só aumenta.

Existe uma média de lucro no setor que varia de 15% a 25%, mas alguns fatores influenciam e podem trazer mais ou menos lucro.

Na hora de calcular o valor da sua marmitex, precisa haver um equilíbrio entre ser justo com o cliente e não sair no prejuízo.

Você precisa incluir no cálculo do valor todos seus gastos: luz, gás, embalagens, custo referente a entrega e principalmente o gasto com alimentos.

Analisando claro o preço da concorrência em geral, e o valor que seu cliente está disposto a pagar.

Capriche na propaganda das suas marmitas, cuidado para que as fotos divulgadas estejam de acordo com o produto que você está vendendo.

Faça uma pesquisa de mercado, analisando se realmente onde você está querendo vender, existam oportunidades de compras, ou seja, que ali tem pessoas que irão comprar seus produtos.

Utilizar as redes sociais para divulgação é uma boa oportunidade de expandir sua marca.

Continue sempre investindo em melhorias para sua comida, faça cursos, inove, conheça temperos naturais, pois hoje em cada vez menos as pessoas vem usando produtos muito industrializados na comida, e usar temperos naturais pode ser um grande diferencial no sabor da sua comida e sucessivamente no sucesso das suas marmitas.

Quem não gosta de uma marmita com gostinho de comida caseira não é mesmo?

Mas caso você ainda não seja do ramo alimentício mas tem vontade de começar a empreender e não sabe como, aqui vão algumas dicas.

Como começar suas vendas de marmitex

Primeiramente, é preciso que você regularize seu negócio, através do cadastro de MEI.

Ser MEI é fácil e ainda garante muitas facilidades à você empreendedor.

Para abrir seu CNPJ MEI é muito simples basta acessar o portal do empreendedor, realizar seu cadastro, seguindo todas as instruções, é simples e rápido.

E lembre-se após o cadastro do MEI, o próximo passo será estudar corretamente todas as normas impostas para se trabalhar com o ramo alimentício. É necessário seguir algumas exigências de condições de higiene, determinadas pela Vigilância Sanitária.

Espero que essas dicas tenham ajudado!