Versão digital é fator para aumento do número de inscritos – Notícias Concursos

Mesmo em meio às turbulências por conta da pandemia do novo coronavírus, a edição do ENEM 2020 superou o número de inscritos do ano anterior.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi registrado um aumento de 13,5% em relação ao exame realizado em 2019.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (23), também mostram que 5.687.271 de inscrições referem-se à aplicação do ENEM presencial, que é o modelo tradicional da prova.

Já 96.086 cadastros foram para o Enem Digital, versão que é novidade para este ano. O número total de participantes inscritos foi de 5,8 milhões.

Medidas responsáveis por aumento

Segundo o próprio Inep, algumas das mudanças determinadas pelo governo podem ter sido responsáveis pelo número maior de inscrições no ENEM 2020.

Uma das medidas que mais facilitou esse processo foi a implementação do ENEM Digital. Como dito anteriormente, mais de 90 mil pessoas optaram por se inscrever nessa versão do exame.

Criado como uma forma de evitar maiores aglomerações e democratizar mais o acesso à prova, esse modelo pode perdurar caso tenha resultado positivo nessa primeira edição.

Você Pode Gostar Também:

Outro motivo para aumento das inscrições é a movimentação de órgãos sociais de incentivo à educação em comunidades de baixa renda, sobretudo entre a população negra. Muitos deles criaram meios para financiar as taxas de quem quisesse participar.

Ademais, houve a prerrogativa simplificada da gratuidade automática a todos os inscritos com perfil adequado para pedir a isenção.

Para se ter uma ideia, cerca de 83% das pessoas que se inscreveram no ENEM 2020 obtiveram gratuidade por estarem dentro do padrão necessário para tal. Lembrando que nesse número também estão os estudantes que finalizaram seus estudos no Ensino Médio em escola pública no ano de 2019 ou terminarão em 2020.

Inep traçou perfil dos inscritos no ENEM 2020

O balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira trouxe um perfil dos estudantes que fizeram sua inscrição no ENEM 2020.

Um dos pontos traçados foi sobre a raça e cor autodeclaradas pelos inscritos. Segundo o Inep, os números são os seguintes: Pardos: 47%; Brancos 34,7%; Pretos 13,3%; Amarelos 2,2%; Indígenas 0,7%. Uma parcela não quis informar.

Quanto à idade, os participantes com menos de 20 anos são maioria – mais da metade das pessoas inscritas. Já o cadastro de que têm acima de 60 anos de idade quase atingiu a marca de 13 mil.

O público feminino é o que mais aderiu à edição deste ano, com aproximadamente 60% das inscrições.

Fonte: Inep