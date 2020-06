Você consegue responder? 10 charadas matemáticas divertidas com resposta – Notícias Concursos

1. Caminhando ao fim da tarde, uma senhora contou 20 casas em uma rua à sua direita. No regresso, ela contou 20 casas à sua esquerda. Quantas casas ela viu no total?

Ver Resposta A senhora viu 20 casas no total, porque a sua direita na ida é a sua esquerda na volta, ou seja, nos dois itinerários, ela viu e contou as mesmas casas, e não casas diferentes.

2. O que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro?

3. Uma mulher irá ter um bebê. Se ele for menino, ficará faltando apenas um filho para que o número de meninos seja igual ao de filhas. No entanto, se o bebê for uma menina, o número de filhas da mulher será o dobro do número de meninos. Quantos filhos ela tem e qual é o sexo deles?

Ver Resposta A mulher tem 8 filhos – 3 meninos e 5 meninas.

Assim, se tiver mais 1 menino faltará apenas mais 1 para ter o mesmo número de filhos e filhas, num total de 10. Se tiver mais 1 menina, serão 6 filhas ao todo, que é o dobro dos 3 filhos que ela já tem.

4. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando?

5. No meu jardim existem 3 pés de alface, 1 de pepino e 5 de cenoura. Quantos pés eu tenho no total?

Ver Resposta Eu, como a maior parte das pessoas, tenho 2 pés.

6. No táxi que entrei havia 8 passageiros. Pouco depois, 3 pessoas desceram e duas entraram. Quantas pessoas há no táxi?

Ver Resposta Há 9 pessoas no táxi: 8 passageiros (contando comigo) e 1 motorista.

Quando eu entrei no táxi, o táxi ficou com 10 pessoas. Com a saída de 3, ficaram 7, mas 2 entraram, ou seja, ficaram 9.

7. Meu avô tem 5 filhos, cada filho tem 3 filhos. Quantos primos eu tenho?

Ver Resposta Tenho 12 primos (4.3 = 12), porque um dos filhos do meu avô é o meu pai, que tem 3 filhos (eu e meus 2 irmãos).

8. Um pequeno caminhão pode carregar 50 sacos de areia ou 400 tijolos. Se foram colocados no caminhão 32 sacos de areia, quantos tijolos pode ainda ele carregar?

Ver Resposta 144 tijolos, porque:

1 saco de areia = 8 tijolos (400 tijolos/ 50 sacos = 8)

Se o caminhão carregou 32 sacos de areia, ainda tem espaço para 18 sacos, mas em vez de sacos, quer levar tijolos, ou seja 18 . 8 = 144.

9. Há 7 passarinhos em um galho de árvore. Um menino atira em um deles, quantos passarinhos sobraram no galho?

Ver Resposta Nenhum, porque os outros seis fugiram assustados.

10. Quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha a metade da minha idade. Agora que tenho 55 anos, com quantos anos minha irmã está?