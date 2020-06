você sabe o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? – Notícias Concursos

Seu filho é ansioso, tem dificuldade de concentração e falta de memória, fica facilmente irritado, sente cansaço físico e mental e o seu desenvolvimento intelectual tem sido comprometido? Cuidado, ele pode estar sofrendo da Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA).

Por ser um conceito relativamente novo, a SPA — descoberta por Augusto Cury — muitas vezes é confundida com o transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em virtude dos sintomas apresentados serem similares, resultando em um diagnóstico equivocado.

Portanto, para superar a SPA, no post de hoje abordaremos um pouco mais sobre essa síndrome, suas causas e consequências nas crianças e adolescentes. Acompanhe!

Quais são os sintomas da Síndrome do Pensamento Acelerado?

Os sintomas são bastante parecidos com os de TDAH e Hiperatividade , apesar de as causas serem diferentes.

A criança — ou o adolescente — se sente sempre cansada, como se 24 horas não fossem o bastante para realizar todas as suas tarefas, tem dificuldades de concentração e de atenção, se esquece das coisas facilmente e está constantemente irritada.

Além disso, pode sofrer por antecipação, má qualidade do sono, consegue dificuldade de relaxar e desacelerar seus pensamentos.

Isso tudo começa a se externalizar em sintomas físicos, como dores de cabeça e musculares, queda de cabelo e dores de estômago.

Quais as causas e consequências da SPA?

Ao contrário da Hiperatividade, que possui causas genéticas e ambientais, a SPA está relacionada à dificuldade no gerenciamento dos pensamentos.

No mundo moderno, crianças e adolescentes são bombardeados por informações a todo momento e submetidos excessivamente a diversas tarefas, estímulos sociais e preocupações.

Isso acaba por estressar e desgastar o cérebro, impedindo-os de desenvolver outras funções, como a reflexão, paciência, resiliência, empatia, criatividade e tolerância, por exemplo.

Ainda, o cansaço mental pode se converter em físico. Isso porque o cérebro “rouba” a energia que deveria ser utilizada para o funcionamento de outros órgãos e músculos.

Manter-se conectado à internet de maneira desenfreada e receber estímulos em excesso, somado a uma rotina sobrecarregada de atividades e pressão escolar, constroem, aos poucos, inquietação, ansiedade , dentre outros sintomas da SPA.

Como superar essa síndrome?

Se, após ler este artigo, você conseguiu identificar alguns sintomas no comportamento do seu filho, mas ainda está em dúvida quanto ao diagnóstico, é aconselhado buscar a ajuda profissional, como um psicólogo ou psiquiatra.

Para lidar com a SPA o ponto principal é investir no treino para desacelerar os pensamentos, além de promover a adaptação dos hábitos do indivíduo.

Recomenda-se praticar atividades físicas frequentemente, diminuir o ritmo da realização de tarefas, incluir períodos de pausa durante o dia e momentos prazerosos na rotina — que não estejam ligados à tecnologia.

É papel da família direcionar os filhos para uma vida saudável e mostrar a eles que a ansiedade, mesmo que em demasia, pode ser controlada .

É importante ensiná-los a priorizar a qualidade de vida e a se tornarem pessoas tranquilas e estáveis, que sabem lidar com as adversidades e sofram menos por antecipação.

Pode até parecer difícil no início, mas todos nós somos capazes de adotar comportamentos que nos levem a ter uma vida melhor, evitando exigir demais de si mesmo e também das outras pessoas.