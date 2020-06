Werder Bremen x Bayern de Munique

Informações adicionais: O Bremen deve entrar em campo com a mesma formação da rodada passada. As baixas por lesão ainda são as mesmas, com o veterano Claudio Pizarro, Nuri Sahin e Kevin Möhwald preenchendo o departamento médico. O zagueiro Vogt está pendurado com quatro cartões amarelos, e desfalcará a equipe na rodada 33 se receber mais uma punição.

Informações adicionais: Após encarar o Mönchengladbach sem cinco titulares, o Bayern de Munique volta a campo com sua equipe quase completa. Exceção fica a cargo do meia Thiago, que precisou passar por um procedimento cirúrgico na virilha e só deve retornar aos relacionados em julho, para a decisão da Copa da Alemanha. Coutinho, Süle e Tolisso seguem fora de combate, mas são considerados reservas hoje.