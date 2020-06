Whatsapp agora irá receber pagamentos online

Inovação foi compartilhada pelo SEO do Facebook e Whatsapp, Mark Zuckerberg.

A partir desta segunda-feira (15) o Whatsapp lançou um sistema pagamentos para pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. A ideia é que os usuários enviem e recebam dinheiro tão fácil quanto compartilhar fotos pelo programa.

O comunicador instantâneo também vai permitir que as pequenas empresas façam vendas diretamente no WhatsApp, através desse método de pagamento.

Para fazer isso, os usuários devem utilizar o Facebook Pay, que oferece uma forma segura e consistente de fazer pagamentos nos aplicativos. A nova plataforma de pagamentos não tem nenhuma relação com a criptomoeda Libra e a carteira digital Calibra, ambas também em desenvolvimento pelo Facebook.

A plataforma de pagamento está trabalhando com bancos locais, incluindo Banco do Brasil, Nubank, Sicredi, bem como Cielo, o processador de pagamentos de mercadores no Brasil.

O Brasil é o primeiro país onde está sendo implantado esse tipo de serviço e com certeza ajudará muitas pessoas que estão adotando o sistema online, devido à pandemia do novo coronavírus.