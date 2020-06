XP Inc oferece 150 vagas de emprego no país; salários de até R$ 20 mil – Notícias Concursos

A empresa está oferecendo vagas na área administrativa, de tecnologia e de mercado financeiro

Grande oportunidade! A XP, considerada uma das maiores corretoras independentes do Brasil, faz saber aos interessados a abertura de 150 novas vagas de emprego. A empresa está oferecendo vagas na área administrativa, de tecnologia e de mercado financeiro.

Os salários das vagas variam entre R$ 5.000 a R$ 20 mil mais pacote de benefícios, assessoria de investimentos e aplicativo que dá acesso a academias, entre outros. Trabalho remoto e dress code livre são diferenciais da empresa.

A empresa tem o objetivo de iniciar o ano de 2021 com um contingente de 3,1 mil funcionários, na expansão de 25% do quadro atual, que possui 2,5 mil colaboradores. O reforço surge em meio às iniciativas de novos projetos, como o lançamento do cartão de crédito com juros baixos, em parceria com a Visa, e da reformulação das suas plataformas de investimento.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis.

Cargos

Analista Júnior

Analista de Crédito

Assessor de Investimentos

Assessor Especialista em Renda Variável

Analista de Fundos Imobiliários

Especialista de Produto

Operador de Mesa

Designer

Especialista de Desenvolvimento

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.