XP Inc oferece VAGAS DE EMPREGO no país; salários de até R$ 20 mil – Notícias Concursos

A empresa está oferecendo vagas na área administrativa, de tecnologia e de mercado financeiro

Oportunidade! A XP, considerada uma das maiores corretoras independentes do Brasil, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego. A empresa está oferecendo vagas na área administrativa, de tecnologia e de mercado financeiro.

Os salários das vagas variam entre R$ 5.000 a R$ 20 mil mais pacote de benefícios, assessoria de investimentos e aplicativo que dá acesso a academias, entre outros. Trabalho remoto e dress code livre são diferenciais da empresa.

A empresa tem o objetivo de iniciar o ano de 2021 com um contingente de 3,1 mil funcionários, na expansão de 25% do quadro atual, que possui 2,5 mil colaboradores. O reforço surge em meio às iniciativas de novos projetos, como o lançamento do cartão de crédito com juros baixos, em parceria com a Visa, e da reformulação das suas plataformas de investimento.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis.

Cargos

Analista de Produtos

Advogado

Pessoa Desenvolvedora

Especialista de Produto

Analista de Relacionamento

Arquiteto

Engenheiro de Dados

Designer

Analista de Infraestrutura

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.